Pellegrini illude, Rui Patricio regala il gol a Koopmeiners: l’Atalanta vince 3-1 contro la Roma

L’Atalanta vince 3-1 al Gewiss Stadium contro la Roma. La prima chance per sbloccare la gara arriva al 33′ dopo una buona trama di gioco degli uomini di José Mourinho, ma Abraham viene anticipato da Toloi al momento del tiro in porta, seppure con qualche rischio. Immediata la risposta degli uomini di Gasperini, ma l’esito è completamente diverso. Infatti, al 39′ passano in vantaggio i padroni di casa con la rete di Pasalic: Scalvini anticipa la manovra giallorossa e serve Zapata al limite. Il colombiano si distende a sinistra, mette a rimorchio per il tiro al volo del centrocampista croato che fulmina Rui Patricio per il vantaggio nerazzurro. L’ultima occasione della prima frazione di gioco arriva in pieno recupero: percussione di Solbakken che perde il tempo per concludere in porta, scarica di tacco per Abraham ma il suo tiro sorvola – di molto – la porta difesa da Sportiello. La ripresa si presenta subito in avanti la Roma, ma il colpo di testa di Abraham sorvola la traversa. Poco dopo l’ora di gioco José Mourinho rivoluzione la formazione iniziale con un quadruplo cambio: dentro Dybala, Matic, El Shaarawy e Spinazzola. Ed è subito la Joya a rendersi pericoloso: Spinazzola crossa sul primo palo verso Abraham, ma viene anticipato dall’uscita di Sportiello. Palla che rimane a disposizione di Dybala che calcia col mancino, ma viene murato dalla difesa bergamasca. Immediata la ripartenza bergamasca, ma Pasalic non trova lo specchio della porta. Appuntamento con il raddoppio solo rimandato al 73′, quando l’Atalanta trova il 2-0: Palomino da due passi trova la risposta di Rui Patricio, poi la stoccata di Toloi e il disperato tentativo di Llorente, ma la palla è in rete. Lorenzo Pellegrini riapre il match all’82’. Il capitano trafigge Sportiello dopo un’incursione centrale favorita dal tacco a liberare il sette da parte di Belotti. Ma dopo neanche un minuto dopo, Koopmainers richiude la gara grazie a un regalo di Rui Patricio. All’85’ arriva un bruttissimo intervento di Palomino su Dybala all’85’ al Gewiss. Entrata a forbice del difensore argentino sul 21 giallorosso. E sulla punizione successiva Pellegrini centra il palo. Nel finale arriva un’altra tegola per Mourinho: Diego Llorente esce in lacrime per un problema muscolare e lascia i giallorossi in dieci, con un Dybala zoppicante. Termina così al Gewiss Stadium, l’Atalanta vince e si porta a quota 52 punti, a due punti di distanza dal sesto posto occupato dall’Inter. La Roma, invece, resta a quota 56 punti insieme al Milan.

Foto: Instagram Atalanta