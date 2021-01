Pellegrini: “Il gruppo è unito dal primo all’ultimo membro. El Shaarawy? Contenti se arrivasse è un giocatore importante”

Dopo il successo contro lo Spezia, il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Finché sono questi gli infarti penso che ai tifosi vada bene. A noi va bene. Penso che si sia visto che questo gruppo è unito. Dal primo all’ultimo membro. L’abbraccio non è stato solo fra me e Fonseca ma fra me, il mister e tutti quanti i membri della nostra famiglia. Questo è quello che siamo noi. Quello che si dice da fuori non ci interessa”. Il centrocampista ha poi continuato parlando del gol finale: “Un bell’effetto. Secondo me abbiamo fatto un’ottima partita, con qualche errore davanti e dietro. Potevamo concretizzare qualche occasione ed essere più attenti dietro. Ma alla fine in questa settimana, durante tutte queste difficoltà sia bello vincere e abbracciarci così all’ultimo”.

Parole poi sull’arrivo di Stephan El Shaarawy: “Non so nulla di Stephan. Io sono molto amico con lui e penso che tutti quanti, sia per il ragazzo che per il giocatore, siano contenti se arrivasse. Me lo auguro, è un giocatore importante e un ragazzo positivo e solare che può far bene a tutto il gruppo”.

Foto: twitter Roma