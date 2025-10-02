Pellegrini: “Gasperini? Abbiamo un bel rapporto, mi ha chiesto di migliorarmi e sto cercando di farlo”

02/10/2025 | 18:28:23

Il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini, ha parlato ai microfoni di Sky nel pre-partita di Roma–Lille. Queste le sue parole:

“Sul campo sono affidabile? Ho lavorato tanto per questo. Conta sia dentro che fuori dal campo, per me, per il mister e per i miei compagni. Sono contento di aver ritrovato continuità e sto lavorando per stare sempre meglio. Posso migliorare in alcune cose e spero di riuscirci. Il rapporto con Gasperini? Abbiamo un bel rapporto: ci siamo sempre detti le cose come stavano e lo apprezzo. Mi ha chiesto di migliorarmi sotto certi punti di vista e sto cercando di farlo”.

Foto: Instagram Roma