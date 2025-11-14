Pellegrini e Frattesi, prioritarie due riflessioni prima del mercato

14/11/2025 | 20:41:59

Lorenzo Pellegrini e Davide Frattesi sono due nomi importanti per qualsiasi centrocampo, a maggior ragione per quello rispettivamente di Roma e Inter. Ma c’è una domanda fare a un mese e mezzo dalla sessione invernale di calcio mercato: c’è davvero qualcuno pronto a proporre una cifra convincente, considerando anche la diversa situazione contrattuale (il giallorosso è in scadenza)? Semplicemente perché la partita si gioca qui e non sarà uno sviluppo semplice. Perché poi, se vogliamo, alla domanda è collegata una riflessione da non trascurare: Roma e Inter devono stare attente agli eventuali destinatari dell’operazione, bisognerebbe soprattutto evitare di rafforzare i potenziali concorrenti nella lotta per lo scudetto. Il quiz Frattesi va in onda da diverse sessioni di mercato, Pellegrini la scorsa estate aveva deciso di non andar via, tuttavia fin qui – c’è ancora tempo – non è stato affrontato il discorso del contratto che terminerà il prossimo giugno.

Foto: sito Roma.

English version