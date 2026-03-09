Pellegrini: “Deluso e dispiaciuto per il rigore causato, restiamo uniti”

09/03/2026 | 11:19:12

Lorenzo Pellegrini rompe il silenzio sui social dopo l’errore che ha causato un calcio di rigore per il Genoa nella partita di ieri: “Deluso e dispiaciuto per il risultato e per il rigore causato. Restiamo uniti e continuiamo a dare tutto per questa maglia fino all’ultimo istante. Forza Roma! Lorenzo”. Questo il messaggio apparso su Instagran, con cui il centrocampista capitolino ha voluto chiedere scusa ai tifosi della Roma”.

foto insta roma