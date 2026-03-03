Pellegrini: “Continuiamo a lottare così tutti insieme per questa maglia e per i nostri obiettivi”

03/03/2026 | 19:15:38

Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, ha usato Instagram per commentare il pareggio per 3-3 tra Roma e Juventus dopo alcuni giorni. Attraverso il suo profilo Instagram il numero 7 dei giallorossi, in merito, ha scritto: “Delusi dal risultato…ma non dalla voglia di rendervi orgogliosi! Continuiamo a lottare così tutti insieme per questa maglia e per i nostri obiettivi”.

Foto: Instagram Roma