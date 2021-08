Pellegrini: “Con Mourinho si sente qualcosa di diverso. Grande prestazione di squadra”

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la doppietta che ha steso la Salernitana all’Arechi:

Il tuo gol ha dato il via agli altri dopo un primo tempo bloccato:

“Sono molto contento, abbiamo vinto una partita non semplice, non era facile trovare il gol, siamo riusciti a sbloccarla con il mio gol nella ripresa arrivato subito, sono molto felice. Oggi è stata una grande partita non solo mia, ma anche dei miei compagni”.

Cos’è cambiato con l’arrivo di Mourinho?

“Quest’anno c’è qualcosa di diverso, ci viene trasmesso di pensare partita dopo partita e veramente sarà così, non pensiamo alle prossime anche se ci sarà un match importante all’orizzonte”.