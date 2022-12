Pellegrini: “Con Mourinho ho avuto nuove sensazioni. Riesce ad infonderti emozioni da trasmettere in campo”

Il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, è stato intervistato da Four Four Two, dove ha parlato del suo rapporto con Josè Mourinho.

Queste le sue parole: “Mourinho è un allenatore che ha scritto la storia del calcio, ha trasformato questo sport e fa ancora di tutto per continuare a vincere, è un qualcosa che ci infonde ogni giorno. Con Mourinho qui da un anno e mezzo ho avuto nuove sensazioni. Riesce a infonderti dentro delle emozioni da trasmettere in campo”.

Foto: twitter Roma