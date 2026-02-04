Pellegrini: “Con la Conference ho realizzato il sogno di vincere. Ho vissuto l’amore per la Roma al massimo”

04/02/2026 | 18:10:58

Lorenzo Pellegrini ha concesso un’intervista ai canali ufficiali della Roma: “Raggiungere le 300 presenze per me è il sogno che uno ha fin da bambino perché nasci e cresci qui in una famiglia che ti tramanda questo amore per questa società, questi colori e per questo stemma. Uno quando inizia a giocare qui si sente un po’ dentro una bolla, se fosse dentro un sogno. Aspetta di svegliarsi, ma poi alla fine ti rendi conto che ne sei già sveglio e che quindi te lo devi vivere al 100%, come ho sempre fatto, come ho sempre cercato di fare, dando tutto quello che avevo. E tra gioia e dolori posso dire di aver vissuto questo amore per questa maglia al 100% sempre, tutti i giorni. Il capitano della Roma, che una cosa che si tramanda da tanto tempo e che ha un certo peso nella nostra città: è chi si occupa, è chi è responsabile della Roma tutti i giorni, a tutte le ore, a tutti i secondi, a tutti i minuti. Anche questo, tra gioia dolori, è quello che ho sempre cercato di fare. Cercare di trasmettere ai miei compagni quello che era il mio amore per questa maglia. Quando ho capito che non era un sogno giocare per la Roma e che ero sveglio, come dicevo prima, questo era il mio piccolo obiettivo, il mio vero sogno: riuscire a gioire, a vincere un trofeo e ad alzare una Coppa con la mia maglia sul cuore. Sicuramente questa, al di là delle cose personali, dei gol nel derby, della realizzazione personale di essere riuscito a raggiungere un livello che mi permettesse di giocare per la squadra del mio cuore, è e rimarrà per sempre la foto che mi emozionerà più di tutte”.

foto insta roma