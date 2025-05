Pellegrini applaude Ancelotti: “E’ il miglior allenatore al mondo”

14/05/2025 | 13:26:58

Il tecnico del Real Betis Manuel Pellegrini si è espresso sul lavoro di Ancelotti al Real Madrid, spendendo parole importanti per il nuovo CT del Brasile: “Ciò che ha realizzato al Real Madrid e lungo tutta la sua carriera è spettacolare. È l’unico allenatore ad aver lavorato e vinto titoli nei cinque campionati più importanti. Preferisco non commentare il modo in cui se ne sta andando. Dopo tutto quello che ha fatto, merita un grande addio. Ora affronta una nuova sfida con il Brasile. Probabilmente è il miglior allenatore al mondo” le parole in conferenza stampa.

FOTO: X Ancelotti