Pellegrini: “Anche se passando da piccoli step, bisogna riprendere il campionato”

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di SKY Sport, dicendo la sua sulla ripresa del campionato: “La prima cosa che mi viene in mente e che riprendendo gli allenamenti sarebbe un modo per noi per essere vicini ai nostri tifosi, visto il momento difficile. È normale che il calcio è la nostra passione e il nostro lavoro, ci piacerebbe ricominciare il prima possibile rispettando tutti i protocolli. L’AIC sta rispettando la nostra volontà. Si può ricominciare pian piano, un mattoncino alla volta. Per vedere cosa succederà più avanti. Si deve riprendere. Dal mio punto di vista deve farlo anche il calcio, passando per piccoli step. Speriamo di poter rientrare nei nostri centri sportivi. Taglio stipendi? Abbiamo raggiunto l’accordo per il taglio, nonostante in uno spogliatoio ci siano emozioni contrastanti. Lo abbiamo fatto naturalmente per andare incontro alla società, nessuno ha fatto problemi. Nessuno ha avuto un ruolo importante, abbiamo deciso insieme. Siamo una squadra vera”.

Foto: profilo Twitter ufficiale AS Roma