Pellegrini: “Amo la Roma, qui darò sempre tutto”

21/09/2025 | 15:07:38

Il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del derby della Capitale. Queste le sue parole:

“Al gol mi sono commosso, le persone a me vicine sanno quanto ci tenevo a tornare bene. È stato un periodo difficile, di fatica ma anche di volontà. So che ci sono tante persone che mi vogliono bene, come io ne voglio a loro: non l’ho mai messo in dubbio. Andare via? Io amo la Roma e, fino a quando porterò questa maglia, darò sempre tutto. Non so cosa succederà in futuro, perché la vita è imprevedibile. Sono stato a un passo dall’andare via e oggi ho segnato il gol della vittoria. Chi mi vuole bene sa che mi manca fare un gol sotto la Sud, ma va bene anche sotto la Tevere se serve per vincere.”

Foto: Instagram Roma