Pellegrini: «Abbiamo perso due punti. Io sono una mezzala»

Lorenzo Pellegrini è stato utilizzato dal ct Mancini nel tridente offensivo ma ha dovuto fare i conti con un terreno infame. «Non ho mai calcato un campo così – ha detto alla Rai -. C’erano dei punti dove non si poteva giocare. Non ho mai visto una cosa del genere. Siamo molto rammaricati perchè dopo una gara simile ci sentiamo di aver perso due punti per strada». Chiusura dedicata al suo ruolo ideale. «Penso che il mio ruolo ideale sia la mezzala. Mi piace anche inserirmi».

Foto: Twitter vivo azzurro