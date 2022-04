Pellegri “risorge” a Pasqua. In gol dopo quasi due anni. In Serie A non segnava dal 2017

Pasqua vuol dire risurrezione ed è proprio il caso di Pietro Pellegri. L’attaccante del Torino, entrato all’intervallo dopo il ko di Belotti, ha trovato la rete dopo quasi due anni. Un gol che non ha dato il successo al Toro, vanificato dal gol di Immobile allo scadere, ma che può essere un’ondata di entusiasmo per il giocatore, falcidiato da enormi problemi fisici in questi anni.

Pellegri non segnava infatti dal dicembre 2020, quando militava nel Monaco, in Ligue 1. Poi nuovi infortuni e nuovi stop. Prima di quel gol, addirittura, non segnava da quasi 2 anni, dal 2018, sempre in Francia.

La sua ultima rete in Serie A era datata settembre 2017, quando a 17 anni vestiva ancora la maglia del Genoa, prima del trasferimento al Monaco nel gennaio 2018, per 31 milioni.

Foto: Twitter Torino