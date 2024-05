Pellegri ribalta il Verona: 2-1 Toro. Pinamonti illude il Sassuolo, 2-1 Genoa con Badelj e Kumbulla (autogol)

Pomeriggio di ribaltoni. Il Genoa vince 2-1 e rovescia lo svantaggio del primo tempo. Al 7’ viene annullata una rete ai padroni di casa. Thorsby approfitta dell’uscita a vuoto di Consigli per mettere la palla in rete. Dopo un consulto con il Var, l’arbitro Mariani annulla la rete per un tocco di mano di Retegui. Al 31’, Laurienté cade giù in area dopo un contatto con De Winter e conquista un calcio di rigore. Dal dischetto Pinamonti spiazza il portiere e fa 0-1. Il Sassuolo si procura la chance del raddoppio poco dopo, ma il calcio di punizione di Laurientè trova pronti i guantoni di Martinez. Nel secondo tempo, il Genoa prende le redini del gioco e chiude gli avversari nella propria metà campo. Al 56’ pareggia i conti Badelj. Sul calcio d’angolo di Martin, Thorsby prolunga la traiettoria sul secondo sul dove arriva puntuale il numero 47 all’appuntamento con il pallone. Al 63’ Gudmundsson conduce un contropiede, allarga sulla destra per Ekuban che serve un cross al centro e trova la deviazione di Kumbulla che beffa il suo portiere. Il Sassuolo non reagisce, conferma la penultima posizione in classifica. Anche il Torino vince in rimonta e sempre 1-2. Primo tempo tutt’altro che emozionante. La squadra di Baroni si fa padrona del campo, ma i pericoli sono davvero pochi. Al 27’ Noslin incorna un cross dalla destra e indirizza sotto la traversa, splendida la parata di Milinkovic-Savic. Nella ripresa continua il monologo gialloblù. Al 64’ Noslin, in versione assistman, serve al centro Suslov che all’altezza del dischetto calcia largo. L’Hellas continua ad aumentare i giri del motore e al 67’ trova la rete del vantaggio. Serdar approfitta dell’errore di Tameze per servire al centro Swiderski che davanti al portiere non sbaglia. Dopo il gol però, l’Hellas smette di giocare e il Torino ne approfitta per mettere a segno il gol del pareggio. Lazaro dalla destra serve dentro Savva che davanti a Montipò non sbaglia. Esordio con gol per il classe 2005. All 83’, Pellegri ribalta completamente la gara. Riceve l’assist di Lazaro, il secondo di oggi, e da posizione defilata infila sotto le gambe di Montipò. All’89’, Henry mette dentro l’ipotetico 2-2. L’arbitro condanna però la spinta del francese ai danni di Dellavalle ed annulla la rete. Trionfano i granata.

La classifica aggiornata.

Inter 92

Milan 74

Bologna 67

Juventus 66*

Atalanta 60**

Roma 60*

Lazio 59

Napoli 51

Fiorentina 50**

Torino 50

Genoa 46

Monza 45*

Lecce 37*

Hellas Verona 34

Cagliari 33

Frosinone 32

Empoli 32

Udinese 30*

Sassuolo 29

Salernitana 15*

* una partita in meno

** due partite in meno

Foto: Sito ufficiale genoa