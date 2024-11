Pellegri porta avanti l’Empoli a Lecce: 1-0 all’intervallo

L’Empoli conduce per 1-0 al Via del Mare contro il Lecce al termine della prima frazione di gioco. La partita per i padroni di casa inizia nel peggiore dei modi con l’infortunio alla caviglia di Lameck Banda, costretto a lasciare il campo dopo appena 20 minuti di gioco. Al 33′ si sblocca la gara e la rete porta la firma di Pietro Pellegri che batte Falcone e porta avanti i toscani dopo i primi quarantacinque minuti di gara.

Foto: Instagram Empoli