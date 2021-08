Pellegri-Milan: prima il rinnovo con il Monaco poi il prestito. La situazione

Dopo l’anticipazione di Footmercato nella giornata di ieri, va sempre più avanti la trattativa per il trasferimento di Pietro Pellegri, classe 2001, dal Monaco al Milan. I contatti sono sempre più frequenti, è previsto un incontro per arrivare alle intese definitive, è lui il profilo giovane che il Milan ha scelto per l’attacco. Prima Pellegri rinnoverà il contratto in scadenza con il Monaco, subito dopo è previsto il trasferimento in prestito al club rossonero. Dopo l’arrivo di Giroud, il Milan ha sempre cercato una soluzione che potesse permettere di completare l’attacco, ha inseguito Kaio Jorge – poi passato alla Juve – e adesso si sta orientando per Pellergi.

Foto: Instagram Pellegri