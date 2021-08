Pellegri: “Giocare al Milan è un sogno. Ibra il mio idolo da bambino, da lui e Giroud imparerò molto”

Pietro Pellegri, nuovo attaccante del Milan, è stato presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa. Ecco le prime dichiarazioni dell’attaccante che è arrivato in rossonero in prestito con diritto di riscatto dal Monaco: “A Milanello ho trovato subito un ambiente familiare, una struttura dove c’è tutto per pensare solo al calcio e star bene. Ibra e Giroud? Giocare con questi due attaccanti e giocare al Milan è un sogno. Non posso fare altro che imparare. Arrivo qui con la voglia di riscattarmi e far vedere quanto valgo e ripagare la fiducia della società. Ibra è il tuo modello? E’ stata un’esperienza magnifica, è il mio idolo da quando ero piccolo, ieri quando l’ho salutato è stato stupendo. Da un campione come Ibra posso imparare tutto. Il mio obiettivo è convincere la società di riscattarmi e rimanere un giocatore di questa grande società”.

Foto: Twitter Milan