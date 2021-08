Pellegri al Milan: domani visite e firma

Il Milan continua ad essere attivo sul mercato: c’è la fumata bianca per l’attaccante Pietro Pellegri. Il classe 2001 arriverà domani a Milano per svolgere le visite mediche di rito. Confermata l’anticipazione proveniente da Footmercato nei giorni scorsi, il giocatore prolungherà prima il suo contratto in scadenza con il Monaco, poi il via libera per il prestito oneroso da 1 milione di euro con un diritto di riscatto per un totale di 7 milioni. Dunque per Pellegri si concretizza il ritorno in Italia a tre anni dall’esperienza genoana.

Foto: Twitter Monaco