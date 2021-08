Pellegri al Milan: dalla svolta francese di ieri alla fumata bianca

Il Milan continua ad essere attivo sul mercato: c’è la fumata bianca per l’attaccante Pietro Pellegri, ieri vi avevamo raccontato della svolta proveniente da Footmercato, oggi abbiamo confermato lo stato avanzato della trattativa. Il classe 2001 prolungherà il suo contratto in scadenza con il Monaco, poi il via libera per il prestito ai rossoneri e dunque il ritorno in Italia a tre anni dall’esperienza genoana.

Foto: Twitter Monaco