Pellè: “Prendiamo gol quasi a ogni tiro, bisogna reagire”

Graziano Pellè, tornato al gol contro il Genoa, ha parlato così ai microfoni di SkySport del ko subito tra le mura amiche: “Io penso sempre più alla squadra che a me stesso, la prima cosa è la vittoria e oggi sono abbastanza rammaricato nonostante il gol. È una squadra che sta crescendo e gioca con personalità, dobbiamo stare concentrati novanta minuti, loro non stanno a guardare e subiamo gol a quasi ogni tiro. Non dobbiamo perdere tempo a guardare indietro, dalla prossima dobbiamo cercare di vincere”.

Cosa vuol dire essere più cattivi davanti?

“Si usa dire ciò quando si hanno occasioni e non la si mette dentro. È una consapevolezza che un attaccane deve avere, bisogna avere la consapevolezza che quando arriva la palla devi sfruttarla, essere cinico e scegliere i movimenti giusti: tanti dettagli. I ragazzi cercano di fare gol sempre, bisogna reagire e avere la voglia di essere lì perchè la palla prima o poi entra”.