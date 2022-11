Pelé si congratula con Timothy Weah: “Bel gol, i sogni si avverano”

Gli Stati Uniti hanno fatto il loro esordio al Mondiale lunedì 21 Novembre, pareggiando per 1-1 contro il Galles. Molte le note positive per la nazionale a stelle e strisce ma la notizia più bella è la rete siglata dal figlio d’arte Timothy Weah. Si tratta di una rete storica per il ragazzo e per la sua nazionale, tanto da attirare l’attenzione di Pelé, il quale si è voluto congratulare mediante un commento su Instagram con il figlio del celebre George Weah: “E’ stato un gol bellissimo, continua a sognare, i sogni si avverano”. Questa la replica dell’americano: “Grazie Pelé, è una benedizione ed un onore ricevere un messaggio simile dal Re del calcio. Grazie per ciò che hai fatto per il mondo e per la comunità nera”.

Foto: Instagram Pelé