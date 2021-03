Pelè si congratula con Ronaldo: “Complimenti per aver superato il mio record”

Dopo il post di Cristiano Ronaldo che festeggia il suo 750° gol e il sorpasso a Pelè come numero di gol ufficiali fatti, arrivano i complimenti della leggenda brasiliana sui social.

Pelè si è congratulato con Ronaldo e il percorso che sta facendo: “Cristiano, che bel percorso stai facendo! Ti ammiro molto e questo non è un segreto per nessuno. Congratulazioni per aver battuto il mio record di gol nelle partite ufficiali. Lascio questa foto in tuo onore, con grande affetto, come simbolo di un’amicizia che esiste da tanti anni”.

@Cristiano, que bela jornada você está tendo! Eu te admiro muito e isso não é segredo para ninguém. Parabéns por quebrar o meu recorde de gols em partidas oficiais. Deixo essa foto em sua homenagem, com muito carinho, como símbolo de uma amizade que já existe há muitos anos. pic.twitter.com/PhjXIDP3P1 — Pelé (@Pele) March 14, 2021

Foto: Twitter Pelè