Pelè si congratula con Messi: “Storie come le nostre saranno sempre più rare”

Leo Messi ha raggiunto O Rei, Pelè, con il numero di gol segnati nello stesso club. L’argentino con il Barcellona, il brasiliano con il Santos.

Pelè, attraverso Instagram, si è congratulato con Messi, scrivendogli un messaggio molto significativo: “Quando il tuo cuore trabocca d’amore, è difficile cambiare il tuo percorso. Come te, so cosa vuol dire amare indossare la stessa maglietta ogni giorno. Come te, so che non c’è niente di meglio del posto in cui ci sentiamo a casa. Congratulazioni per il tuo record storico, Lionel. Ma soprattutto complimenti per la tua bellissima carriera al Barcellona. Storie come la nostra, di amare lo stesso club per così tanto tempo, purtroppo saranno sempre più rare nel calcio. Ti ammiro molto, @leomessi”.

E’ arrivata anche la risposta del Barcellona che ha commentato: “È un onore vedere il tuo affetto e il tuo riconoscimento per il nostro capitano e per il Barça Pelé. Il tuo amore per il calcio e il Santos FC è un esempio da seguire per tutti coloro che desiderano raggiungere almeno un pò della grandezza che hai raggiunto in questo sport popolare sul pianeta. Grazie! 💙❤️”.

Foto: BBC