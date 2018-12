Pelé: “Maradona? Ora ottimo rapporto con lui, era più forte di Messi”

Pelé, ex stella del calcio brasiliano, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Maradona, Messi e non solo ai microfoni del quotidiano carioca A Folha de Sao Paulo: “Maradona? Per me Maradona è stato uno dei migliori calciatori di sempre, non possiamo negarlo. Se era meglio di Messi? Sì, era molto più forte! Il mio rapporto con lui. Ora Maradona ho un rapporto perfetto, non c’è alcun tipo di problema tra di noi”.

Foto: bbc.com