Pelé: l’unico a vincere tre Mondiali, oltre 1000 gol e numeri da Re

È scomparso oggi, all’età di 82 anni, Pelé. Campione assoluto: fenomeno in campo, icona assoluta del Brasile, oltre che ministro e ambasciatore dello sport. Edison Arantes do Nascimento, noto come Pelé, nato nel 1940 in Brasile, a Tres Coracoes, è diventato in poco tempo famoso in tutto il mondo per il suo incredibile talento. Più di mille reti e le tre Coppe del Mondo (giocandone quattro in totale) le sue imprese sul campo.

Un campione assoluto, una persona umile e una star mondiale. Fu notato all’età di 16 anni e, l’anno dopo, partecipò al primo mondiale in Svezia. Qui, grazie al suo talento, riuscì in un’impresa epica: alzare la Coppa al cielo col suo Brasile. In quell’occasione tutto il mondo ebbe modo di conoscerlo e apprezzarlo. La storia si ripete nel 1962 e nel 1970. Oltre mille reti segnate in carriera e tantissimi gesti extra calcio perché O’Rei non era solo un calciatore: era un’icona, un modello in cui rispecchiarsi e che ha ispirato generazioni e generazioni. Nel 1977 Pelè abbandonò la carriera da calciatore dedicandosi ad altre attività, l’incarico più illustre quello di ministro straordinario per lo Sport in Brasile avvenuto nel ’95. La sua vita e la sua incredibile carriera hanno ispirato innumerevoli film e documentari consacrandolo come la leggenda del calcio più amata di sempre, indelebile nel cuore dei tifosi e degli amanti dello sport.

Foto: Instagram Pelé