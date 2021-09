Pelè lascia la terapia intensiva: “Grazie per l’amore che mi avete inviato”

Pelé ha lasciato l’unità di terapia intensiva dell’ospedale di San Paolo, dove si sta riprendendo dall’asportazione di un tumore al colon “sospetto”. Lo riporta l’ultimo bollettino medico diffuso dal nosocomio ‘Albert Einstein’, dove ‘O Rei’ era stato ricoverato il 31 agosto. “Il paziente Edson Arantes do Nascimento presenta buone condizioni cliniche e ha lasciato il reparto di terapia intensiva. Resterà in convalescenza in una stanza in reparto, recita il bollettino.

Poco dopo, lo stesso l’80enne leggenda del calcio ha diffuso via social i suoi ringraziamenti ai tanti che lo hanno sostenuto, riportato dai media brasiliani: “Amici miei, questo è un messaggio per ognuno di voi. Non pensate che non abbia letto le migliaia di messaggi affettuosi che ho ricevuto – scrive Pelè -. Grazie mille a ciascuno di voi per aver dedicato un minuto della vostra giornata. per inviarmi energia positiva. Amore, amore e amore! Ho già lasciato la terapia intensiva e sono nella mia stanza. Continuo ogni giorno più felice, con molta disposizione a giocare tutti i 90 minuti, più gli straordinari. Presto saremo insieme!”. Già ieri sera, una delle figlie, Kely Nascimento, aveva già indicato su Instagram che Pelè era “pronto a lasciare la terapia intensiva e tornare presto a casa”.

Pelé è stato operato il 4 settembre per un tumore al colon “sospetto”, scoperto durante gli esami di routine.

Foto: Instagram personale