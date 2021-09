Pelè dopo l’operazione al colon: “Sto bene, affronterò anche questa partita col sorriso sulle labbra”

Pelè ha tranquillizzato i tifosi di tutto il mondo sulle sue condizioni di salute dopo il ricovero, ecco il suo messaggio su Instagram: “Amici miei, grazie mille per i messaggi. Ringrazio Dio per stare bene e per aver permesso ai dottori di prendersi cura di me. Sabato scorso sono stato operato per rimuovere una lesione sospetta al colon. Il tumore è stato identificato durante i test di cui vi ho già parlato. Per fortuna, sono abituato a festeggiare grandi vittorie insieme a tutti voi. Affronterò questa partita col sorriso sulle labbra, tanto ottimismo e gioia di vivere, circondato dalla mia famiglia e dai miei amici”.

