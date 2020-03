Pelé: “Cristiano Ronaldo è il più forte giocatore al mondo. Il migliore della storia? Io”

Pelé torna a parlare. La leggenda del calcio mondiale, ospite del canale Youtube “Canal Pilhado”, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Oggi il giocatore più forte del mondo è Cristiano Ronaldo. E’ il più coerente, ma non si può dimenticare Messi, naturalmente, ma non è un marcatore. Il migliore della storia? E’ una domanda a cui è difficile rispondere. Non si possono dimenticare Zico, Ronaldinho, Ronaldo. In Europa, invece, giocatori come Beckenbauer e Cruyff. Ora, non è colpa mia, ma credo che Pelé fosse migliore di loro”.

Foto: BBC