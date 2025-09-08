Pelaez (pres. Real Oviedo) assicura: “Nessun coro razzista verso Vinicius”

08/09/2025 | 16:55:14

Il presidente del Real Oviedo, Martn Pelaez, ha assicurato che la polizia non ha trovato nulla riguardo ai presunti cori razzisti indirizzati a Vinicius Jr durante il match contro il Real Madrid. Le parole di Pelaez, riportate da Mundo Deportivo: “La polizia sta ancora indagando e non appena avremo i risultati, o se dovessimo trovare qualche elemento, prenderemo provvedimenti. Siamo sicuri del comportamento dei nostri tifosi: il ‘Tartiere’ e la nostra gente si sono sempre comportati correttamente e quel giorno non è stata un’eccezione. Se a questo punto non è emerso nulla, è una buona notizia, perché se ci fosse stato qualcosa, lo sapremmo già”.

Foto: Instagram Vinicius