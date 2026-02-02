Pedullà esordisce a teatro con “Laziali si nasce: giù le maschere”

02/02/2026 | 16:49:30

Alfredo Pedullà presenta Pedullalive, un nuovo format sportivo nei teatri delle più importanti città italiane per conoscervi dal vivo. I social abbattono le distanze ma incontrarsi da vicino è più entusiasmante. Per ogni tappa un nuovo argomento per raggiungere tutti i tifosi e gli amanti del calcio.

“Laziali si nasce: giù le maschere” è il primo spettacolo teatrale pensato per raccontare storie biancocelesti, retroscena e aneddoti che hanno determinato un certo percorso piuttosto che un altro. L’obiettivo è togliere alla narrazione convenzionale un po’ di maschere.

Sia chiaro, l’evento è a teatro e non in tribunale, luogo deputato per i processi. Verranno sviscerati i fatti dentro la magia che il teatro sa creare regalando e liberando emozioni. Il teatro non risolve i problemi ma è uno spazio tempo sospeso dove la narrazione porta alla connessione e riflessione e al senso critico che ciascuno vorrà far emergere.

Appuntamento per tutti gli appassionati di calcio al teatro Italia di Roma il 12 marzo.

Biglietti disponibili su www.pedullalive.it