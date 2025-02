Pedrola: “Non vedo l’ora di affrontare Leao, mi fa impazzire”

Un cambio di realtà importante quello che Pedrola dovrà affrontare. Dalla Serie B alla Serie A, passando dalla Sampdoria al Bologna le differenze sono molte. A parlare del suo arrivo in rossoblù, infatti, è stato proprio lo spagnolo nella conferenza stampa di presentazione: “Sono molto contento. Ora voglio lavorare con la squadra, migliorarmi e stare sul pezzo. Quando sono arrivato alla Sampdoria avevo una voglia incredibile, ma poi ci si sono messi di mezzo gli infortuni. Con l’operazione, però, è tutto apposto e adesso il flessore sta alla grande. Negli ultimi mesi avevo la sensazione di dover cambiare aria. Abbiamo avuto tre allenatori in quattro mesi e non facevamo in tempo ad abituarci. Per quanto riguarda la Serie A non la conosco. Vedo che però in Italia c’è molto ritmo e la palla viaggia velocemente. Mister Italiano? Mi ha dato fiducia fin dal primo giorno. Mi corregge sempre in tutto, mi aiuta a capire come posso migliorarmi, si ferma dopo gli allenamenti per spiegarmi che cosa vuole da me. Vedo che lo fa con tutti. Chiede grande intensità a tutti e lui la dimostra sempre. Non vedo l’ora di affrontare Leao, mi fa impazzire”.

FOTO: sito Bologna