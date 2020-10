Pedro: “Un punto che ci lascia con un po’ di amaro in bocca”

Dopo lo 0-0 della sua Roma, Pedro ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole dell’attaccante: “È stata una partita difficile. Sapevamo di affrontare una squadra chiusa, compatta. Ci abbiamo messo un pochino a trovare il ritmo della partita. Nel finale abbiamo avuto qualche occasione per vincere la partita. Un punto che ci lascia con un po’ di amaro in bocca. Quarto posto? È l’obiettivo di squadra. Lotteremo per questo. Non esistono partite facili in Serie A e in Europa, dobbiamo saperlo. Dovremo essere sempre al cento per cento, motivati, concentrati, per provare a vincere partita per partita. Comunque, sì, abbiamo la squadra per stare tra le prime. Oggi non siamo stati pazienti, dovevamo creare più occasioni. Ora testa alla partita con la Fiorentina. La squadra è sempre di qualità, a prescindere da chi va in campo. È importante per lo spogliatoio, il gruppo. Quello che non abbiamo fatto bene è stata la circolazione di palla, non siamo stati pazienti e loro ci hanno chiuso bene. Sono, comunque, una buona squadra. Meritavamo di vincere per ambire al primo posto”.

Foto: twitter perosnale