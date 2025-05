Pedro su Baroni: “Merita di aprire un ciclo alla Lazio”

08/05/2025 | 17:20:07

Durante l’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il fantasista della Lazio, Pedro, ha così parlato di Marco Baroni, partendo dai suoi meriti: “Notevoli. Non lo conoscevo, per me è stato una grande rivelazione. Ci ha dato un gioco moderno, spettacolare ed efficace. E sul piano umano è stato bravo a far crescere tutti. La sua qualità migliore è la sincerità. Che poi è una caratteristica che non tutti gli allenatori hanno. Confermarlo? Ovviamente non sta a me dirlo, è la società che decide. Però mi auguro che gli si dia la possibilità di aprire un ciclo, perché sono sicuro che continuerebbe a fare bene, anzi penso che farebbe anche meglio di quanto fatto quest’anno”.

Foto: Instagram Lazio