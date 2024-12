Pedro: “Stiamo andando forte. Non sono sorpreso. Dedica? A mia zia, che ho perso ieri”

Pedro Rodriguez, attaccante della Lazio, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro l’Ajax.

Queste le sue parole: “Questa squadra può sognare? E’ ancora molto presto per dirlo, ma stiamo andando forte, soprattutto dal punto di vista della mentalità. E’ molto difficile vincere qui, sono venuto tante volte e oggi abbiamo giocato una bella partita. I ragazzi stanno crescendo molto come mentalità, questo è molto buono per il futuro della squadra”.

Ti aspettavi una Lazio già così rodata e pronta dopo tutti i cambiamenti? “Non sono sorpreso. E’ vero che ci sono tanti ragazzi giovani, ma stanno giocando molto bene. I ragazzi si sono adattati molto velocemente all’idea di calcio di Baroni, stanno crescendo molto bene e questo si vede in campo. Dobbiamo proseguire così, abbiamo giocato delle buonissime gare. Stiamo giocando molto bene”.

Hai fatto un gol bellissimo, con una naturalezza degna dei grandi campioni: “Molto bello il gol, ma la cosa importante è il lavoro della squadra. Stare lì, aiutare i compagni di squadra. Ho dedicato il gol a una persona che amavo molto, ovvero la mia zia. E’ stata una gara molto speciale e non facile per me per tutto ciò che mi è accaduto nelle ultime ore”.

Foto: twitter Lazio