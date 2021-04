Pedro: “Spero di recuperare per la gara di ritorno”

Questa sera la Roma si giocherà la semifinale di Europa League contro il Manchester United. All’Old Trafford, però, non ci sarà Pedro Rodriguez. Lo spagnolo è ancora ai box per un problema fisico. L’ex Chelsea, attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, non ha fatto mancare il suo sostegno. “Purtroppo non posso essere con la squadra, ma spero di recuperare in tempo per aiutarla al ritorno. La Roma non si discute, si ama”.

FOTO: Profilo Twitter Roma