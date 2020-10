Pedro: “Sono felice per i tre punti, possiamo puntare allo scudetto”

Pedro, autore del gol che ha regalato la vittoria alla Roma, ha parlato nel post gara ai microfoni di DAZN. Queste le parole dell’attaccante giallorosso: “Sono felice per i tre punti, per il gol e per la vittoria. Abbiamo fatto una buona partita e siamo felici. Ho dedicato il gol ai miei figli. Ho guardato il cielo perché di recente è scomparsa una persona molto importante per me, legata alla mia infanzia a Tenerife. Dobbiamo provare a vincere sempre: dobbiamo puntare allo Scudetto ed entrare in Champions. Sappiamo che è difficile, ma non impossibile”.

Foto: Roma twitter