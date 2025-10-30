Pedro: “Sarà il mio ultimo anno qui, voglio lasciare la Lazio in Europa. Dobbiamo sfruttare le occasioni da gol”

30/10/2025 | 23:55:20

Pedro ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio tra Pisa e Lazio: “Il problema offensivo che dice il mister può nascere perché non sfruttiamo l’occasione davanti la porta e poi se non segni lo paghi. Abbiamo avuto due occasioni nel primo tempo soprattutto quella di Isaksen, se fai gol cambia la partita. Stiamo bene in difesa perché non subiamo gol, ma è un peccato perché abbiamo perso un opportunità per dare continuità dopo la vittoria con la Juventus. Adesso dobbiamo pensare a Cagliari che è una buona opportunità in casa per vincere e ottenere una vittoria e fare una bella prestazione. La verità è che è meglio giocare dietro la punta per ora per me, è una posizione poi il centravanti che conosco bene, cambia farla da 22 anni a 38 ovviamente. Abbiamo giocato meglio il primo tempo dove dovevamo fare gol. Io voglio sempre aiutare la squadra, sicuramente è l’ultimo anno qua ma voglio lasciare bene la squadra e avere un bel ricordo, vorrei lasciarla in una posizione che merita come l’Europa”.

Foto: Instagram Lazio