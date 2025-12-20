Pedro: “Sarà difficile, ma dobbiamo fare un’ottima prestazione. Vardy? E’ un grande finalizzatore”

20/12/2025 | 17:30:01

L’attaccante della Lazio, Pedro, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dall’inizio del match contro la Cremonese.

Queste le sue parole:

“Quanto ho voglia di incidere? Molta. Sarà difficile, ma dobbiamo fare una grandissima prestazione. Vardy? E’ un grande finalizzatore, molto forte, approfitta di ogni azione per fare gol. Lo conosco dai tempi della Premier, ma noi dovremo fare la nostra partita. La vittoria in 9 con il Parma? Bellissima vittoria a Parma, quando giochi in inferiorità numerica e vinci in quel modo da sempre fiducia. Tre punti fondamentali, ma dobbiamo dare seguito al risultato”.

Foto: Instagram Lazio