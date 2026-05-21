Pedro saluta la Lazio: “Sarò sempre uno di voi, è stato un onore vestire questa maglia”

21/05/2026 | 15:01:50

Pedro ha salutato la Lazio attraverso i social: “Oggi è un giorno molto triste per me, perché dico addio a questo bel percorso e alla splendida famiglia laziale. Vorrei ringraziare tutti i tifosi, i calciatori, gli allenatori e tutta la società, per avermi permesso di fare parte della gloriosa storia di questo club. È vero, non ho portato nessuna soddisfazione in forma di trofeo a questa che considero essere una meravigliosa casa. Ho sempre difeso i colori di questa maglia con coraggio, umiltà, ambizione e passione insieme ai miei compagni. Sono sicuro che presto si festeggerà qualcosa di importante con questi grandi uomini. Ogni volta che entrando in campo ho alzato lo sguardo e ho ammirato fiero il nostro popolo, ogni emozione, ogni gol indimenticabile, ogni canzone cantata insieme. Sono momenti che rimarranno scolpiti nella mia mente. La partita con il Pisa sarà l’ultima con questa maglia. Vi aspetto allo stadio e spero che possiate starmi vicino. Ma comprendo anche che questo è stato un anno difficile per tutti. Rispetto al massimo la vostra decisione. È stato un onore vestire questi colori e avere questo stemma sul mio petto. Auguro il meglio a tutta la famiglia laziale, porterò questo club in eterno nel mio cuore. Uno di voi, sempre forza Lazio”.

Foto: Instagram Lazio