Pedro termina la sua avventura con il Chelsea e si affida ad Instagram per salutare i tifosi: “Grazie a tutti i tifosi per il supporto che mi avete dato in questi anni, al club per avermi dato l’opportunità di essere un Blues e ai miei compagni. Sarete nel mio cuore per sempre. Ora lottate per la FA Cup”.

https://www.instagram.com/p/CDHkVCyq5zO/

Foto: Twitter Chelsea