Pedro: “Rinnovo? Ci sarà tempo per parlarne con il presidente”

Dopo la vittoria per 5-1 contro il Monza, a parlare della gara e del rinnovo di contratto è stato Pedro. Queste le parole dello spagnolo in conferenza stampa: “Nel primo tempo potevamo fare sicuramente meglio. Non era una gara semplice visto che il Monza si sta giocando la zona salvezza. Questa squadra ha grandi margini di miglioramento e Baroni ci dà questa spinta, ci permette di lavorare alla grande. Mancano ancora tante partite quindi vedremo come finirà questa stagione. Qui mi sento bene fin dal primo giorno in cui sono arrivato. Per me è speciale giocare alla Lazio e per questo cerco sempre di dare il massimo. Non abbiamo ancora parlato del rinnovo, abbiamo tante gare ancora, poi ci sarà sicuramente tempo per parlarne. Non sarà un problema per me dover parlare con il presidente e il direttore. Sono tranquillo e qui sto bene”.

FOTO: Instagram Lazio