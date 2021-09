Pedro, quella clamorosa sorpresa di Ferragosto e dintorni che incide sul derby

Pedro alla Lazio. Quella sera, era il 17 agosto, svelammo una clamorosa trattativa che per tanti era una boutade. Ovvero che Sarri aveva chiesto proprio Pedro, stimandolo fin dai tempi del Chelsea, stimandolo non poco per la sua grande intelligenza tattica, al punto che lo ha schierato da subito, fin dall’esordio della Lazio a Empoli. Già, perché quella storia si è delineata in circa 48 ore: la sorpresa del 17 agosto è diventata una notizia ufficiale appena due giorni dopo, il 19. A pochi giorni dal debutto in campionato, ulteriore conferma che Sarri aveva scelto e che Pedro – come ha dichiarato anche ieri – ha subito detto sì con entusiasmo, proprio per il suo grande legame con l’allenatore fin dai tempi del Chelsea. Che poi potesse essere un protagonista del derby, con un gol alla fine pesante dopo quello segnato la scorsa stagione con la maglia della Roma, questo è un altro paio di maniche.

Foto: Instagram Pedro