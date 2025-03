Pedro: “Possiamo andare in Champions. Ora la parte più importante della stagione”

Infine: “È difficile ma anche bello allo stesso tempo stare in due competizioni, per noi sono molto importanti, soprattutto l’Europa League ma anche il campionato dove possiamo entrare in Champions League. Sappiamo che è molto difficile ma dobbiamo lavorare uniti, forti, come abbiamo fatto in tutta la stagione. Io come sto? Mi trovo bene ed è la cosa più importante”.

Foto: Instagram Lazio