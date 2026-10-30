Pedro Porro: “Mi considero un giocatore che può adattarsi a tutto”

30/10/2026 | 10:19:44

Pedro Porro torna al centro delle voci di mercato che coinvolgono Real Madrid e Barcellona. Il terzino del Tottenham, protagonista con la Spagna al Mondiale, ha parlato del proprio futuro durante un’intervista a El Larguero di Cadena SER, facendo chiarezza sui contatti con i due grandi club spagnoli. “Ho sistemato il rinnovo prima del Mondiale per stare tranquillo durante il torneo. Interesse c’è, perché chiedono informazioni per conoscere la tua situazione, ma interesse reale no. Non ho voluto nemmeno ascoltare troppo”, ha spiegato il difensore. Porro ha poi aggiunto che il Tottenham potrebbe chiedere una cifra importante per lasciarlo partire: “Sicuramente mi valutano molto, perché mi considerano uno dei migliori. Alla fine è come tutto nella vita: le cose migliori costano di più”. Il giocatore, legato agli Spurs da un contratto fino al 2031, non nasconde però il desiderio di tornare un giorno in Spagna. “Sarebbe molto ingiusto parlare di altre squadre rispetto al mio club, perché ho un contratto. Il rispetto che mi hanno dimostrato è reciproco. Ho sempre detto che mi piacerebbe tornare in Spagna, è il mio Paese e mi farebbe tantissima illusione”. Infine, una battuta sulla possibilità di adattarsi al gioco di Real Madrid o Barcellona: “Mi considero un giocatore che può adattarsi a tutto. Mi sono adattato alla Premier League, che non è affatto semplice. Posso adattarmi a qualsiasi squadra, lascio giudicare agli altri.

Foto: instagram Porro