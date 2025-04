La Lazio non va oltre l’1-1 nel derby della Capitale contro la Roma. L’attaccante biancoceleste, Pedro, ha lasciato ai social le sue parole dopo la partita dell’Olimpico e in vista della sfida di giovedì contro il Bodo/Glimt: “Peccato non aver potuto regalare la vittoria alla nostra gente ieri sera, meritavamo i 3 punti. Ora testa a giovedì, tutti insieme”.

Foto: Instagram Lazio