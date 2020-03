Pedro occasione a parametro zero: dall’addio (annunciato) al Chelsea a uomo mercato

Sono destinate a separarsi le strade di Pedro e del Chelsea. L’esterno offensivo spagnolo, infatti, nelle ultime ore ha annunciato pubblicamente l’addio ai Blues: “A fine stagione lascerò il Chelsea – le parole del classe ’87 ai microfoni di Cadena Ser -. Il mio contratto si concluderà a giugno, ma adesso non è neanche la cosa più importante visto quello che stiamo vivendo che non ci permette neanche di allenarci normalmente. Quello che accadrà in futuro arriverà in un altro momento”. Dichiarazioni importanti del calciatore spagnolo, pronto a diventare un vero e proprio uomo mercato: una ghiotta occasione a parametro zero per tanti club europei, compresi gli italiani. Approdato al Chelsea nell’estate del 2015 (acquistato dal Barça per circa 30 milioni di euro), Pedro si appresta così a lasciare i Blues dopo 4 anni: un’esperienza caratterizzata da una Premier League, una Coppa d’Inghilterra e una Europa League alzate al cielo.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea