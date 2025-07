Pedro Neto: “Siamo più che pronti per la finale. Non vediamo l’ora di giocarla”

09/07/2025 | 20:15:33

L’attaccante del Chelsea Pedro Neto ha commentato la conquista della finale del Mondiale per Club con i Blues: “Penso che i risultati parlino da soli. Il modo in cui abbiamo lavorato, il modo in cui abbiamo fatto le cose, è stato davvero buono. Siamo migliorati molto, abbiamo ancora molto da fare. Siamo davvero contenti di quello che stiamo facendo e speriamo di concludere al meglio. Si vede che durante il torneo abbiamo avuto momenti difficili. Abbiamo avuto momenti difficili in termini di controllo della partita, e siamo riusciti a gestirli con la difesa.

Abbiamo fatto un ottimo lavoro, stiamo migliorando molto in quell’ambito, essendo più esperti in questo tipo di momenti. Siamo davvero contenti di essere in finale e speriamo di poter continuare a lavorare allo stesso modo. La finale? Siamo più che pronti! Penso che dobbiamo solo concentrarci su noi stessi e poi vedere cosa succede in finale. Siamo davvero fiduciosi di poterla vincere.

Siamo davvero felici di aver raggiunto la finale. Il torneo che stiamo disputando è incredibile, quindi siamo pronti per la finale, per giocare la nostra partita e speriamo di poterla vincere. Siamo semplicemente pronti a giocare la nostra partita e il nostro calcio, per cercare di vincere la competizione. Sarebbe incredibile. Sarebbe un sogno che si avvera ancora una volta. Non vedo l’ora di giocare questa finale e vediamo cosa succederà”.

Foto: twitter chelsea