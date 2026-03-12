Pedro Neto, la UEFA apre un procedimento disciplinare dopo la spinta al raccattapalle
12/03/2026 | 17:10:45
La UEFA ha aperto un procedimento dopo la spinta di Pedro Neto al raccattapalle durante PSG-Chelsea.”Apertura del procedimento – Giocatore del Chelsea Pedro Neto. Partita: Paris Saint-Germain contro Chelsea FC (5-2); 11.03.2026, UEFA Champions League 2025/2026. È stato avviato un procedimento disciplinare nei confronti del giocatore del Chelsea Pedro Lomba Neto per comportamento antisportivo ai sensi dell’Articolo 15(1)(a)(v) del Regolamento Disciplinare UEFA. Gli organi disciplinari della UEFA prenderanno una decisione sul caso a tempo debito”.
foto x chelsea