Pedro: “Mi sto godendo ogni ultimo istante con i miei compagni, con i tifosi e la città. Qui mi sono subito sentito a casa”

22/05/2026 | 14:00:05

L’attaccante della Lazio, Pedro, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della partita contro il Pisa. Queste le sue parole:

“Come ho vissuto questi giorni prima della partita? Sono stati giorni tristi ed emozionanti allo stesso tempo. Si chiude la mia storia con la Lazio, mi sto godendo ogni ultimo istante con i miei compagni di squadra, con i tifosi e la città. Mi mancheranno tutti, sono contento del percorso fatto con questa maglia. L’ultima stagione stata sicuramente dura ma voglio finire bene, magari segnando, per regalarmi un ultimo ricordo positivo. Come mai ho subito avuto un forte feeling con questo club? Perché questa squadra ha dei valori che condivido, come umiltà, armonia

e solidarietà. La passione dei tifosi è stata forte fin dal primo giorno, li ho sempre sentiti al nostro fianco. Mi sono subito sentito a casa, è la loro vicinanza che fa grande la Lazio. Quanto è stata difficile la stagione senza tifosi? Tantissimo. Spero che contro il Pisa decidano di entrare ma rispetto la decisione. Giocare senza la loro spinta è stato difficile. Fare bene in campionato con lo stadio vuoto è impossibile. Abbiamo passato momenti duri, non è stato semplice assistere alla situazione che si è creata tra tifosi, squadra e Società. Mi è dispiaciuto non aver regalato al nostro popolo la Coppa Italia: se la sarebbero meritata e sarebbe stata la conclusione perfetta. Sono però certo che questa situazione tornerà presto alla normalità se tutti remeranno nella stessa direzione per riportare la Lazio in alto. Dove merita di staгe. Sarri secondo soltato a Guardiola? Si. Guardiola ovviamente è stato importante, mi ha dato fiducia quando ero giovane, permettendomi di giocare in una squadra piena di campioni come il Barcellona. Sarri lo avevo avuto già al Chelsea, abbiamo vissuto tanti anni insieme, è stato un bel percorso. Cito anche Baroni, una persona umile che dava tutto per il bene della squadra, e Tudor, preparato e con tanto carattere. Ognuno di loro mi ha insegnato qualcosa per continuare a crescere e migliorare”.

Foto: Instagram Lazio